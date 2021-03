Nimay González • 3 Mar 2021 - 03:01 PM

Un anteproyecto de ley a través de la cual se busca establecer un método de verificación para la venta de bebidas alcohólicas o tabaco en las plataformas digitales o delivery, fue presentada este miércoles ante el Pleno de la Asamblea Nacional, por la diputada Zulay Rodríguez.

La parlamentaria explicó que mediante esta iniciativa se busca evitar que los menores edad puedan tener acceso a estos artículos a través de esas plataformas.

“Hay algo que nos está preocupando y es que como no hay supervisión en estas plataformas digitales, las bebidas alcohólicas y cigarrillos puedan ser utilizados por los jóvenes, adolescentes y menores de edad para pedirlo a través de estas app, y en lo cual está prohibido actualmente por la ley no haya verificación para ver cómo se está obteniendo y puedan llegar a manos de los menores de edad”, manifestó Rodríguez.

Añadió que con esto se pretende que los comercios, proveedores o emprendedores que suministran bebidas alcohólicas o tabaco a través de mensajería o delivery, hagan la verificación pertinente, a través de documentos, a quiénes se les está haciendo la entrega para evitar que llegue a manos de personas menores.

“Para que estas bebidas alcohólicas que dañan las células cerebrales, no importa si es una persona mayor porque ellos saben cuáles son las consecuencias que pueden perjudicar y afectar su salud, pero esto sí puede dañar permanentemente a menores de edad, los cuales no deben tener acceso a esto, porque eso perjudica sobre todo su rendimiento en el colegio y va a dañar permanentemente su salud y esto nosotros como adultos no lo podemos permitir”, puntualizó.

La presentación de este anteproyecto de ley se da luego de que el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anunció que a partir del sábado 6 de marzo, los bares, cantinas y discotecas podrán vender sus productos, pero únicamente a través de la modalidad de entrega a domicilio o delivery.