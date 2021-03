Nimay González • 10 Mar 2021 - 10:46 AM

La mañana de este miércoles miembros de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional acudieron a la Procuraduría General de la Nación a fin de presentar tres denuncias por presuntas irregularidades en albergues.

Las denuncias fueron presentadas durante una reunión sostenida con el Procurador General de la Nación encargado, Javier Caraballo.

"Las diputadas que estamos aquí presentes hablamos con el procurador Carballo, aquí esta el recibido de casi 400 páginas de tres casos de hallazgos nuevos que nos llegaron a la Comisión de Familia, también sobre abusos sexuales a menores ocurridos en albergues, le dimos los detalles al procurador y sobre todo la preocupación de las diputadas que le señalaron que hubiera certeza del castigo, que no hubiera impunidad, que no hubiera justicia selectiva y que realmente los peces gordos cayeran", detalló la diputada Zulay Rodríguez.

Cabe mencionar que el pasado 15 de febrero, las diputadas miembros de esta Comisión presentaron ante el anterior procurador, Eduardo Ulloa, el informe que expone casos de maltratos y abusos a menores en más de 14 albergues financiados por el Estado.

“Hoy estamos presentando tres denuncias más adicionales al informe que ya recogía otro tipo de hallazgos que es lo que estamos viendo que ya se están dando algunos adelantos, es importante reconocer la importancia de que aquí se atienda de manera pronta esta situación… aquí tiene que haber certeza del castigo y nosotros como diputados estar vigilantes de que así se cumpla”, recalcó la diputada Ana Giselle Rosas.

Caraballo informó el martes en conferencia de prensa que actualmente existen 18 investigaciones abiertas y hay 20 víctimas identificadas, de entrevistas realizadas a más de 280 menores, pero podrían aumentar con los procesos que siguen.

Según datos del Ministerio Público, a la fecha se han inspeccionado 56 de los 57 centros que hay a nivel nacional, y el que falta no se ha revisado por contagio de COVID-19, además han sido imputadas 5 personas, 4 de ellas se encuentran detenidos provisionalmente.

Con relación a esto la diputada suplente de libre postulación Walkiria Chandler señaló que ellos identificaron 57, sin embargo, hay que recordar que algunos tiene permiso para centro de rehabilitación de personas que están en adicción, otros son asilos y están efectuando labor de albergues de niños, y la subcomisión identificó más de 80; y añadió que durante la reunión le solicitó al procurador la creación de una fiscalía especializada.

“Otro pedido que le hice al Procurador es que por favor se haga una fiscalía especializada, aquí estamos hablando de, mínimamente, tres delitos, y tiene que estar la Fiscalía de Familia, por el tema de abusos a menores; la Fiscalía Anticorrupción, porque puede haber peculado en el tema de mal manejo de subsidio y también omisiones, por parte de las autoridades; y la Fiscalía de Menores por los intereses que sabemos todos que fueron abusados. No queremos que se siga dilatando, si bien el tema se tiene que llevar bien, recordemos que todavía hay menores y me preocupa un poco y se adelantó información ayer diciendo que hay alrededor de 20 menores reubicados, todos estos días hemos estado manteniéndonos vigilantes, pidiendo que por favor a los niños se les dé el acompañamiento de resarcimiento a las víctimas y que salgan de esos lugares y a nosotras como Comisión de la Mujer no se nos había dado ninguna comunicación oficial", enfatizó Chandler.

Con colaboración de Félix Chávez, reportero de EcoTV.