Nimay González • 10 Mar 2021 - 09:03 AM

La Jefa Nacional de Enfermería del Ministerio de Salud (Minsa), Eusebia de Copete, explicó que mediante una investigación desarrollada por lo ocurrido con un ciudadano que acudió al Parque Omar a vacunarse contra el COVID-19 pero no recibió la dosis, se logró ubicar la misma dentro de una de las cajas de bioseguridad.

Explicó que como parte de la investigación se entrevistó a la enfermera que estaba aplicando la vacuna, quien indicó que pensó que había administrado la dosis, lo cual asoció con la finalización del proceso de orientación que le estaba dando al ciudadano.

“El proceso interno que nosotros hicimos fue verificar todas las 9 cajas de bioseguridad, para ver si la dosis estaba en alguna de las cajas de bioseguridad… la dosis que se iba a aplicar estaba en la jeringa, la dosis apareció en la caja de bioseguridad, allí estaba… no hagamos de esto daño a la enfermera, le estoy diciendo esto primero por transparencia, segundo porque somos mujeres honestas y profesionales, y estoy compartiendo esto para que vean que no hubo malicia ni mala intención, la enfermera relacionó el fin de su orientación con el fin de la inyección y la tiró sin darse cuenta que no había aplicado la inyección”, detalló Copete.

Añadió que el profesor Venancio Caballero fue contactado, se le pidió disculpas y se le comunicó que este miércoles a la 1:00 p.m. se le aplicará la dosis de la vacuna.