Odalis Núñez • 10 Mar 2021 - 09:00 AM

El diputado independiente Juan Diego Vásquez manifestó este miércoles que el anteproyecto de ley que establece el marco regulatorio para la esterilización de las personas, busca equiparar los derechos de las mujeres en Panamá frente a su decisión de someterse al procedimiento quirúrgico, a partir de la mayoría de edad, tal como se le permite a los hombres.

“Lo que no puede existir es una barrera a una oportunidad, si el hombre lo puede hacer, la mujer por qué no, si debemos vivir en igualdades de condiciones, no es que hay que hacerlo es una decisión de cada persona, lo que no creo conveniente es decirle a una persona que ya decidió que va a esterilizarse compra anticonceptivos o sigue usando preservativo”, dijo Vásquez en RPC Radio.

Consideró que el tema de la educación sexual es importante y la planificación familiar antes de llegar a concebir hijos.

Explicó que la realidad que existe debe cambiar toda vez que en marzo de 2013 se sancionó la Ley 7, que establece el marco regulatorio para la esterilización femenina, la cual no debe obligar a una mujer a tener hijos como requisito para acceder a la esterilización, ya que esto equivale a una maternidad forzada.

Asimismo, crea privilegios para los hombres, ya que tiene libertad para solicitar la esterilización sin tener hijos y sin recomendación médica.

“Las mujeres tienen más restricciones que los hombres”, dijo el diputado en su iniciativa proponiendo que toda persona mayor de edad no asegurada, podrá solicitar en los centros de salud hospitalarios públicos del país la esterilización gratuita, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la ley.

Al consultarle ¿se tiene la madurez a los 18 años para tomar una decisión como esterilizarse ?, Vásquez expresó “eso es algo que se tendrá que analizar y no solamente para este caso, ya que a los 18 años nos dan un auto, tenemos la oportunidad de votar que es algo que no solo afecta a uno mismo sino a todas las personas que conviven en este país, así que si para todos los efectos de la ley soy una persona mayor de edad o adulto ¿entonces puedo tomar una serie de decisiones y otras no?.