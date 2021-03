Catherine Perea • 25 Mar 2021 - 12:13 PM

Con cinco votos a favor y uno en contra, la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano, Transporte y Suburbano del Consejo Municipal de Panamá aprobó en primera instancia el Plan Local de Ordenamiento (PLOT) del distrito capital.

El próximo martes sería avalado por el pleno de representantes del Consejo como un acuerdo municipal.

Esta Comisión postergó el pasado 18 de marzo una reunión para analizar este proyecto, luego de que el documento presentado sufrió modificaciones no consensuadas con algunos organismos.

De acuerdo con Carlos Pérez Herrera, representante del corregimiento de San Francisco en una reunión de la Junta de Planificación Municipal se integraron al documento varias modificaciones presentadas y fueron añadidas recomendaciones realizadas por la Universidad de Panamá (UP) y la Red Ciudadana Urbana.

Herrera aseguró que el PLOT mantiene todo lo consensuado del POT de San Francisco e incluye un límite de densidad para que los promotores construyan lo que la ley indica, se mantiene el ancho de las aceras y las áreas residenciales.

Sin embargo, el Concejal de Bella Vista, Ricardo Domínguez consideró que la aprobación del acuerdo es apresurado y solicitó a la Comisión más tiempo para consultar con residentes y organizaciones los cambios.

“Quiero consultarlo, es imposible que en dos días las diferentes organizaciones del corregimiento de Bella Vista puedan analizar esto y yo creo que si de verdad este acuerdo es para beneficio de la ciudad no veo cuál es el problema de apresurar esta votación”, sostuvo Domínguez.

A juicio de Domínguez les fue entregado un nuevo acuerdo municipal que no ha sido discutido con las comunidades.

“Si hay cambios, solamente la semana pasada a esta hay cambios...yo no he pidido ver los cambios porque esto me lo entregaron el día de hoy y yo no puedo votar por algo que me entregaron el día de hoy”, manifestó.

Por su parte, el representante de Don Bosco, Willie Bermudez denunció que no se les dio derecho a voz como parte del Consejo y el acuerdo fue aprobado a tambor batiente.

“Este informe va el próximo martes al Pleno y por los vientos que se ven va a ser aprobado y es bastante preocupante porque yo hoy como concejal del distrito capital no sé lo que se está aprobando”, señaló Bermudez.

El próximo martes el Concejo Municipal aprobará el Plan de Ordenamiento Territorial. El representante de Don Bosco @WillieBermudezR manifestó "es lamentable lo que ha pasado, no nos dieron a nosotros el derecho de voz que tenemos". @ecotvpanama pic.twitter.com/LPezn5mZ2p — Félix Antonio Chávez (@felixchaveztv) 25 de marzo de 2021

Luis Pinedo, de la Red Ciudadana Urbana dijo aseguró que una vez sea aprobado por el Pleno del Consejo Municipal, interpondrán demandas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Parece que las mega obras y mega proyectos son lo único que interesa, se pensó en una playa de ciento veinte millones se echó para atrás porque la ciudadanía pudo pararlo, luego se piensa en un mercado del marisco de cuarenta millones y ahora se cambia un plan que a todas luces muestra que las grandes constructoras van a poder hacer grandes edificaciones, dijo Pinedo.