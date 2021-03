Linda Batista • 29 Mar 2021 - 01:34 PM

El diputado perredista Mariano López, proponente del proyecto de Ley de 525 que modifica la Certificación y Recertificación Médica Básica, busca crear mesa técnica con sectores para ampliar debate y consenso.

Esta iniciativa ha generado protestas y pronunciamientos de docentes, médicos y estudiantes. Además, el Colegio Médico y otras sociedades del país piden el retiro “inmediato” del proyecto.

Entre los cambios, se busca que la aplicación de la prueba de certificación básica de médicos se realice "al concluir su internado obligatorio", para entonces expedir la licencia o idoneidad para ejercer, lo que ha encendido las alarmas.

No obstante, los gremios médicos consideran que posponer el examen de certificación luego de finalizado el internado, “pone en peligro a la población más vulnerable del país”.

En varias ocasiones López ha aclarado que su proyecto no busca ni eliminar el examen ni disminuir la puntuación del mismo, y considera que quienes cuestionan el proyecto no entienden la esencia del mismo.

“Lo que queremos es que se organice esta ley porque hay 230 médicos sin trabajo en este momento por causa de este examen que ponen antes del internado”, puntualizó.

El diputado insistió que está dispuesto a ir a una mesa de negociación y mencionó que no tiene "ningún apuro de pasar el proyecto a la ligera porque se trata de salud", sin embargo, ve injusto que le pidan bajar el proyecto o eliminarlo “cuando no lo han leído”.

“Yo quiero que en una mesa técnica científica me digan esta modificación me parece, esta no me parece, pero no. La postura de la Universidad de Panamá es que echen el proyecto para atrás. Mi facultad legislativa es elaborar proyectos de ley consultando a todas las partes involucradas”, señaló López.

Con la colaboración de Félix Chávez, periodista de EcoNews.