Teiga Castrellón • 31 Mar 2021 - 07:26 AM

El presidente de la Asociación de Operadores de Turismo (Apotur), Alexis Zapata manifestó que tras la decisión que tomaron las autoridades de salud de imponer restricciones en el ingreso de pasajeros provenientes de Suramérica para evitar la variante brasileña de la cepa de SARS-CoV-2 al país, se han visto afectados ya en un 100%.

"Consideramos totalmente abrupto y nada lógico y que realmente sea impactante el tema de restringir de pasajeros del Sur con estas medidas. Realmente sabemos que esta es una cepa que se ha originado en Brasil, quizás este fue el país que debió haberse tomando hace mucho tiempo, hace varias semanas atrás algunas medidas con los pasajeros provenientes de este país y no con todo el sur del continente. Esto realmente deja muy mal a Panamá con el tema turístico y la inversión que hemos hecho varios empresarios en materia de lo que es operadores", destacó Zapata.

El dirigente de la Apotur indicó que en estos momentos los turistas que Panamá estaba recibiendo era el del Sur, argentinos, colombianos y es inconcebible que una persona que presenta su prueba negativa tenga que permanecer un tiempo de cuarentena al llegar al país.

Zapata agregó que desde que el Ministerio de Salud hizo el anuncio se han hecho un 100% de cancelaciones de parte de las personas que tenían programadas para visitar el país.

"No hay forma realmente de que un turista, yo creo que eso es lógico para cualquier decir tengo mi prueba negativa me tengo que hacer otra e igualmente si salgo negativo tengo que cumplir cinco días no tiene ningún sentido, entonces automáticamente se hicieron todas las cancelaciones", agregó el presidente de Apotur.

Zapata aseguró que su gremio ha tenido viajeros que estando en el aeropuerto de Panamá y ante la exigencia de otra prueba adicional han decidido no ingresar al país, sin embargo no ven bien que en el Aeropuerto de Tocumen si se permita el tránsito de pasajeros de suramérica ya que si hay un pasajero está contagiado igual en su paso por la aeroterminal puede dejar la cepa en el país.

El representante de la Apotur considera que lo que el país debe hacer para evitar el cierre del paso a las personas es agilizar las vacunas, reforzar los controles, las medidas de bioseguridad y enfrentar la enfermedad.

La Apotur pide a las autoridades que definan el tiempo de la medida para seguir evitando la afectación al turismo.

Hay que que agregar que el ministro de Salud de Panamá, Luis Francisco Sucre confirmóeste martes que se han detectado en el país un total de 9 personas que han dado positivo con la variante brasileña de COVID-19. El primer caso con la variante conocida como P1 Sars Cov-2 se detectó el pasado 27 de marzo en una paciente positiva procedente de Brasil.