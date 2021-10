"A Martinelli sí se le imputaron cargos, pero no se hizo audiencia porque no fue requerida", dice exmagistrado Díaz

“Sí se le imputó, pero no se hizo una audiencia de imputación porque no fue requerida”, así se dio el proceso que se le lleva al exmandatario panameño Ricardo Martinelli por el caso Pinchazos, según detalló el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Harry Díaz, tras darse a conocer de un proyecto de fallo que podría anular el caso.

Exmagistrado Harry Díaz hace señalamientos contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia TReporta

De conseguir el respaldo de otros cuatro magistrados del pleno de la Corte Suprema, el fallo, anularía el proceso de los pinchazos iniciado en el 2015 y que actualmente se encuentra en la fase de juicio en el Sistema Penal Acusatorio.

Esta acción de inconstitucionalidad está basada en que en un juicio especial contra Ricardo Martinelli, no se podía realizar una audiencia de acusación sin antes haber realizado la audiencia de imputación, sin embargo, Díaz asegura que sí se le imputó y que "no se puede invocar que no se ha cumplido con los requisitos de una imputación porque con la prueba idónea, con la admisión por parte del Pleno de la Corte y con la notificación de este documento, está más que en conocimiento de que llevaba un proceso".

Por otro lado, Harry Díaz afirmó que existe un pacto de no agresión entre diputados y magistrados.

“Toda la actuación de la Corte ha sido en una sola línea, tratar de salir por la tangente, nosotros sabemos cómo se maneja este país y más la gente que anda en malos hábitos. Él confía en ese pacto de no agresión entre diputados y magistrados”, concluyó.

Para Díaz "es imposible, jurídicamente hablando, que salgan con una inconstitucionalidad, y si se da la anulación no debe haber la menor duda de que hay corrupción de por medio".