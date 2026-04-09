Aagroferias del IMA: publican lista de lugares de venta para este viernes 10 de abril

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció nuevas agroferias para este viernes 10 de abril, donde los panameños podrán adquirir alimentos básicos a precios accesibles en distintas provincias del país.
Contenido relacionado: Pago de CEPANIM en junio: ¿Qué pasa si no retiré el CEPADEM y dónde verificar?
Viernes 10 de abril - Agroferias del IMA
Los Santos
- Cuadro Deportivo de Palmira, distrito de Las Tablas
Veraguas
- Casa Comunal de Montañuela, distrito de Atalaya
- Escuela El Baco, en La Tetilla, distrito de Calobre
Herrera
- Cancha Comunal de Las Minas cabecera, distrito Las Minas
Panamá
- Estacionamiento de la Iglesai de Lourdes, en San Francisco, distrito de Panamá
Coclé
- Casa Comunal de Piedras Gordas, distrito de La Pintada
Panamá Oeste
- Cancha Comunal de Barrio Vega, en Barrio Colón, distrito de La Chorrera
Chiriquí
- Cancha de Camarón Arriba, en Santa Rosa, distrito de Bugaba