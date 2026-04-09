Panamá Nacionales -  9 de abril de 2026 - 11:25

Aagroferias del IMA: publican lista de lugares de venta para este viernes 10 de abril

Consulta los puntos de las agroferias del IMA este viernes 10 de abril en todo el país. Compra alimentos baratos en diferentes provincias.

Agroferias del IMA

Agroferias del IMA

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció nuevas agroferias para este viernes 10 de abril, donde los panameños podrán adquirir alimentos básicos a precios accesibles en distintas provincias del país.

Estas jornadas ofrecen productos esenciales como arroz y otros alimentos de primera necesidad, convirtiéndose en una opción clave para ahorrar en el hogar.

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Viernes 10 de abril - Agroferias del IMA

Los Santos

  • Cuadro Deportivo de Palmira, distrito de Las Tablas

Veraguas

  • Casa Comunal de Montañuela, distrito de Atalaya
  • Escuela El Baco, en La Tetilla, distrito de Calobre

Herrera

  • Cancha Comunal de Las Minas cabecera, distrito Las Minas

Panamá

  • Estacionamiento de la Iglesai de Lourdes, en San Francisco, distrito de Panamá

Coclé

  • Casa Comunal de Piedras Gordas, distrito de La Pintada

Panamá Oeste

  • Cancha Comunal de Barrio Vega, en Barrio Colón, distrito de La Chorrera

Chiriquí

  • Cancha de Camarón Arriba, en Santa Rosa, distrito de Bugaba
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