Abogado Cedeño demanda por inconstitucional norma electoral que permite a miembro de un partido participar por la libre postulación

El jurista señaló que este es la oportunidad que tiene el pleno de la Corte Suprema de Justicia para sentar criterios jurisprudenciales en cuanto al camino democrático que debe imperar en Panamá.

"Creo que los diputados no hicieron, lo que a mi juicio, debieron hacer de limitar sin ningún tipo de tela de duda para que los partidos que tienen, por supuesto, el plus de finaciamiento público denle la oportunidad a ellos de su engranaje postular a los suyos y permitir a los que no pertenecen o tienen afiliación política partidista seguir por el derrotero de la libre postulación ese es el camino que filosóficamente la Constitución estableció", recalcó Cedeño.

Sin embargo, acota el abogado, que una mala legislación hecha por los diputados ha permitido el juega vivo y que miembros de partidos se postulen por la libre.

Cedeño considera que esta acción de los miembros de partidos, de incluirse como candidato por la libre postulación, le puede restar un puesto a los candidatos que no pertenecen a ningún colectivo.