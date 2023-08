Acuerdos de pena: Abogado denuncia que la iniciativa fue archivada

“Fue trasladada la propuesta a una subcomisión que presidía la diputada Corina Cano. Se realizaron entre 4 a 5 reuniones en la subcomisión y hasta el momento el proyecto donde no se den los acuerdos de pena con los depredadores que afectan a menores de edad ha sido archivado, no nos han llamado más”, dijo Arturo Trelles.

“En el momento en que nosotros íbamos a presentar esta propuesta en la Asamblea de diputados, me acerqué al expresidente de la Asamblea y le manifesté la preocupación y la información que me dio es que eso no suma votos”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTReporta%2Fstatus%2F1689628611450675200%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false El abogado Arturo Trelle, señaló que fue archivada la iniciativa de ley presentada ante la Asamblea Nacional para prohibir los acuerdos de pena con los agresores de menores.

Cuestionó la falta de políticas públicas y de seguimiento a las víctimas.#TReporta pic.twitter.com/7gTNLoITKI — Telemetro Reporta (@TReporta) August 10, 2023

El jurista además denunció, que algunos diputados se atienen de la iniciativa del anteproyecto para politiquería y ganar méritos con la propuesta de la eliminación o modificación de los acuerdos de pena que hace tiempo, muchos sectores habían presentando.

"Tomar ahora una iniciativa de x o y diputado a espalda de los proponentes es como si fuese un trofeo de ellos, cuando la iniciativa permanente ha sido de diferentes sectores de la sociedad civil preocupados por este tema", Arturo Trelles.

“Dentro de todas las propuestas que hizo la sociedad civil ellos fueron agarrando temas importantes y lo han llevado a alguna propuesta de algún diputado o diputada sin tomar en consideración a los proponentes de estas reformas”, reiteró.

Por su parte, el diputado Leandro Ávila, señala que a lo que se refiere el abogado es falso y señaló que diferentes sectores quieren los acuerdos conforme a a sus preferencias.

"Eso que dice Trelles es falso, los acuerdos de pena, desde el punto de vista del Ministerio Público, son estrictamente necesarios en ocasiones para poder dar con la culpabilidad de una persona que ellos no tienen todas las evidencias, ellos usan la técnica allí", dijo el diputado Leandro Ávila.

"Todos quieren el proyecto de Ley de Acuerdo a como ellos quieren y no a lo que se necesita. Mi postura es que si, la víctima debe ser parte del acuerdo ya sea sobre la base de impugnar el acto y esa impugnación puede llevar a la extensión de la pena o a una indemnización económica a las víctimas, sobre eso yo voy a trabajar, culminó.