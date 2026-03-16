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Advierten sobre una nueva modalidad de "phishing" mediante mensajes de texto utilizando el nombre de la ATTT

Advierten sobre una nueva modalidad de “phishing”, mediante el envío de mensajes de texto fraudulentos sobre supuestas deudas pendientes por infracciones de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y colocan un enlace en donde supuestamente se debe realizar el pago. También se ha estado utilizando el nombre de ENA y Sertracen para cometer este delito.