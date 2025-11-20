Panamá Nacionales -  20 de noviembre de 2025 - 11:50

Aeropuerto Marcos A. Gelabert: Aprehenden a dos mujeres con 34 paquetes de presunta droga

Dos mujeres estadounidenses fueron detenidas con 34 paquetes de presunta droga en el Aeropuerto Marcos A. Gelabert cuando intentaban viajar a Brasil.

@Policía Nacional
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Dos mujeres de nacionalidad estadounidense, de 29 y 25 años, fueron aprehendidas en el Aeropuerto Marcos A. Gelabert luego de que unidades de seguridad detectaran 34 paquetes de presunta droga dentro de sus maletas.

Según reportó la Policía Nacional, ambas mujeres se disponían a abordar un vuelo privado con destino a Brasil, cuando sus equipajes pasaron por los equipos de rayos X. Las imágenes revelaron irregularidades que levantaron sospechas entre los agentes de seguridad.

Durante la verificación, realizada junto a unidades caninas, los estamentos de seguridad localizaron varios paquetes rectangulares de color negro ocultos en el interior de las maletas.

La institución destacó que este hallazgo reafirma la importancia del uso de tecnología y métodos de inspección avanzados en los aeropuertos del país, herramientas clave para reforzar los controles y prevenir el tráfico internacional de sustancias ilícitas. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar la procedencia de la sustancia y las responsabilidades penales de las detenidas.

