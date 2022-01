Alcalde Fábrega dice que publicará gastos de movilización tras notificación de la Antai

Fábrega indicó que la información será publicada en la página de la Alcaldía de Panamá.

“Esta tarde recibí la nota formal de la Antai en la que nos solicita información sobre los gastos de transporte y movilización del despacho superior. La dirección de Transparencia estará actualizando la web de la alcaldía con lo solicitado”, señaló Fábrega mediante la red social Twitter.

Más temprano el alcalde de Panamá dijo que no publicaría los gastos de movilización, ya que no había sido notificado por la Antai. También justificó estos gastos; señaló que es legal y no forman parte del salario.

“El gasto de movilización es una herramienta de trabajo, el gasto de movilización no forma parte de nuestro salario, ya depende de cada funcionario si lo utiliza como una parte integral del salario, cada uno tendrá que rendir cuenta, no se puede generalizar, la página web quiere decir salario y el viático de movilización no forma parte del salario de los servidores públicos”, sostuvo Fábrega.

Recientemente la Antai comunicó que los alcaldes de diferentes municipios de Panamá deberán publicar en la página web de las alcaldías el detalle del uso que le dan a los gastos de movilización, así como los subsidios, exoneraciones, e información presupuestaria.