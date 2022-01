Gastos de movilización no son parte del salario, responde alcalde Fábrega tras anuncio de Antai sobre monitoreo

El alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega , manifestó este lunes que los gastos de movilización no forman parte del salario , y que en la página web de la entidad se debe publicar la información relacionada con el sueldo, según lo establecido en la ley.

“El gasto de movilización es una herramienta de trabajo, el gasto de movilización no forma parte de nuestro salario, ya depende de cada funcionario si lo utiliza como una parte integral del salario, cada uno tendrá que rendir cuenta, no se puede generalizar, la página web quiere decir salario y el viático de movilización no forma parte del salario de los servidores públicos”, manifestó Fábrega.