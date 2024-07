Alcaldesa de Arraiján nombra a Secretario de Tránsito para agilizar los procesos

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Stefanypenalba/status/1810647171932225868&partner=&hide_thread=false Atención para los que tienen audiencias y resoluciones de tránsito. Hemos asignado al Licenciado Jorge Barría en la Secretaría de Tránsito. pic.twitter.com/tiNCJSanIX — STEFANY DAYAN PEÑALBA (@Stefanypenalba) July 9, 2024

Alcaldesa de Arraiján brinda reportes preliminares de los procesos de tránsito

"En el Municipio de Arraiján estamos realizando diariamente entre 15 y 20 audiencias, y en los casos no complejos se les está dando la decisión en el acto de audiencia, para mejorar el flujo y la atención de nuestros usuarios", publicó en su cuenta de red social de X, la alcaldesa Stefany Peñalba.

Una de las principales reformas implementadas por la nueva administración ha sido la programación de audiencias los días viernes, una práctica que no se realizaba durante la administración anterior. "Durante nuestra gestión, hemos iniciado con la reprogramación de audiencias todos los viernes, incluyendo aquellas que en su momento no se hicieron y no se habían programado nuevamente", resaltó Peñalba.

Esta iniciativa del municipio de Arraiján busca reducir el tiempo de espera y proporcionar soluciones más rápidas y efectivas a los ciudadanos.