Alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández: "Estoy preparada para trabajar incansablemente"

"Me veo como en la primera, me siento como en la segunda. Esa segunda foto fue en el festival que organicé cuando trabajaba en el Municipio de San Miguelito, fue en el Complejo Deportivo de Torrijos Carter. Me siento dando ese mismo brinco, pero ahora al reto profesional más grande e importante de mi vida", describió Hernández en un carrete de fotos que detalla su recorrido académico, profesional y político.

Embed - Login • Instagram View this post on Instagram A post shared by Irma Hernández SM+B (@irmaehernandezb)

"Mañana cambia mi vida para siempre y estoy preparada para trabajar incansablemente por lograr orden y seguridad en nuestro distrito. Todo en mi vida me trajo a este momento, esa bandera que me entregaron, ese rol de alcaldesa juvenil, todo fue preparado por Dios para llegar aquí. Fácil no ha sido, pero me lo he disfrutado cada día, hoy agradezco a todos quienes junto a mí lucharon, quienes creyeron, no los voy a defraudar, no se van a arrepentir. San Miguelito será más bonito". "Mañana cambia mi vida para siempre y estoy preparada para trabajar incansablemente por lograr orden y seguridad en nuestro distrito. Todo en mi vida me trajo a este momento, esa bandera que me entregaron, ese rol de alcaldesa juvenil, todo fue preparado por Dios para llegar aquí. Fácil no ha sido, pero me lo he disfrutado cada día, hoy agradezco a todos quienes junto a mí lucharon, quienes creyeron, no los voy a defraudar, no se van a arrepentir. San Miguelito será más bonito".

La alcaldesa Irma Hernández se encuentra en el Centro de Convenciones de Atlapa para participar de la toma de posesión del presidente José Raúl Mulino.