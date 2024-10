Alcaldía de Panamá informa que las placas y calcomanías de octubre están disponibles

Horarios de atención en centros de placas

El Centro de Placas del Parque Francisco Arias Paredes atiende de lunes a viernes de 7 a.m. a 6 p.m. y los sábados de 7 a.m. a 3 p.m. Además, los centros de pago en Hatillo, Crystal Plaza en Juan Díaz, Megamall en La 24 de Diciembre y Princesa de Gales en Ernesto Córdoba Campos están abiertos de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., y también los sábados de 9 a.m. a 3 p.m. en Hatillo, Crystal Plaza y Princesa de Gales.