Alcaldía de Panamá lanza Programa de Natación de Verano para menores de 5 a 17 años

Además la alcaldía señala que los horarios de este programa serán de: 8:00 a.m. a 9:00 a.m. para niños de 5 a 8 años; de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. para menores de 9 a 12 años y de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. para jóvenes que van desde los 13 a los 17 años.

Entre los requisitos que señala el municipio se deben cumplir están los siguientes:

Dirigirse a las piscinas cercanas a su residencia que sean parte del distrito capital

Llevar certificado de salud del menor

Copia de cédula

Dos fotos tamaño carné

Los padres interesados en inscribir a sus hijos en este programa podrán obtener más información llamando al 506-9838.