Alcaldía de Panamá: Local del Casco Antiguo donde falleció un joven operaba de manera ilegal

Docabo destacó que desde el 2014 empezaron las sanciones contra este edificio y se dieron principalmente porque no cumplían con el diseño histórico requerido por el Casco Antiguo para construir cualquier tipo de obra, desde ese momento empezaron las irregularidades con respecto a Casa Lola, el ingeniero acotó que luego en el 2018 se les volvió a sancionar y se le impuso otra en el 2019.

"Ellos están totalmente ilegales, ellos no obtuvieron ni quiera la aprobación de un plan, no tuvieron jamás un permiso de construcción y se les multó exactamente por no tenerlo, obviamente tampoco el de ocupación, estuvieron ilegales todo el tiempo", indicó el ingeniero.

El ingeniero municipal explicó que se les han hecho tres órdenes de suspensión, un allanamiento donde se les decomisó material y cerró la obra, pero lamentablemente según detalló el funcionario los dueños de este local hicieron caso omiso de todas las sanciones hechas por la Alcaldía, Patrimonio Histórico y Bomberos de Panamá.

Docabo agregó que ni siquiera el permiso de ocupación intentaron sacar y se le dio varias oportunidades para mejorar y ponerse al día.

Según el funcionario de la Alcaldía de Panamá, esta entidad jamás le dio un permiso para venta de licores ni de operación, sin embargo éstos se mantenían operando bajo un permiso que les otorgó desde el 2018 el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) que le permitía ejercer la actividad, ya que estaba vigente todavía.

Docabo agregó que la Alcaldía ha perdido mucha fuerza en la calle al perder la figura de los corregidores, quienes les permitían hacer una mejor fiscalización.

Finalmente el ingeniero señaló que hay empresarios en el país, como lo es el caso de Casa Lola, que desafían a la autoridad desde el día uno, pero señaló que no son la mayoría.