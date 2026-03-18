Alcaldía de San Miguelito lanza convocatoria para curso gratuito de inglés

Jóvenes residentes en el distrito podrán potenciar su futuro profesional gracias al nuevo curso de inglés gratuito impulsado por la Alcaldía de San Miguelito .

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Requisitos de excelencia en la Alcaldía de San Miguelito

Para participar en este programa formativo de la Alcaldía de San Miguelito, los aspirantes deben cumplir con un perfil académico destacado. Los requisitos establecidos para esta convocatoria 2026 son:

Ser estudiante de 10° u 11° grado.

Tener entre 15 y 17 años de edad.

Mantener un promedio mínimo de 3.8.

No tener materias fracasadas.

Contar con el permiso formal de sus padres.

Embed - Alcaldía De San Miguelito on Instagram: "¡Abre las puertas a nuevas oportunidades! Vecinos, junto a la Fundación Gabriel Lewis Galindo los invitamos a formar parte del Curso de Inglés GRATUITO – Convocatoria 2026 . Si tienes entre 15 y 17 años, cursas 10° u 11° grado y cuentas con un promedio mínimo de 3.8, puedes participar en este programa que se realizará en la Casa Cultural de Los Andes #2, los martes, miércoles y jueves de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Inscripciones hasta el 20 de marzo Tenemos disponible solamente 50 cupos Requisitos: Sin materias fracasadas y con permiso de tus padres Inscríbete a tiempo y aprovecha esta oportunidad. Encuentra el link en nuestro perfil" View this post on Instagram

Horarios y cupos limitados en la Alcaldía de San Miguelito

Las lecciones organizadas por la Alcaldía de San Miguelito se impartirán los días martes, miércoles y jueves, en una jornada vespertina de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Debido a la alta demanda proyectada en el sector de Los Andes, la Alcaldía de San Miguelito ha habilitado únicamente 50 cupos para esta convocatoria.

Los interesados tienen como fecha límite de inscripción este viernes 20 de marzo, por lo que se insta a los padres de familia a acudir prontamente a la sede cultural para asegurar el espacio de los menores bajo la gestión de la Alcaldía de San Miguelito.