¡Alerta en el Valle de Antón! Caída de árbol por fuertes lluvias bloquea avenida

Unidades del Cuerpo de Bomberos de la provincia de Coclé atendieron de emergencia el reporte de una caída de árbol sobre la avenida Los Millonarios, ubicada en El Valle de Antón . El incidente, provocado por las persistentes lluvias y vientos que afectan la región, interrumpió el tránsito y movilizó a los equipos de rescate para despejar la vía.

HAf6LyqWMAAkhG9 Bomberos de Coclé acudieron al lugar afectado. TReporta

Respuesta inmediata de los Bomberos de Coclé

El equipo de bomberos de Coclé acudió al sitio para realizar las labores de corte y remoción del ejemplar que obstaculizaba el paso vehicular. Según los informes preliminares, no se reportaron personas heridas ni daños materiales a propiedades cercanas, aunque la zona se mantuvo bajo vigilancia debido a la saturación del suelo por la humedad.

HAf6LylWsAAnN2d Las autoridades realizaron la remoción del árbol. TReporta

Recomendaciones por lluvias persistentes

Debido a que las condiciones de mal tiempo continúan en el país, las autoridades de emergencia como el SINAPROC y meteorológicas como el IMHPA han emitido una advertencia para los conductores y residentes. Se recomienda extremar la precaución al conducir por áreas con pendientes y evitar estacionarse o caminar bajo zonas densamente arboladas para prevenir incidentes ante posibles nuevos desprendimientos.