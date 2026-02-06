Coclé Nacionales -  6 de febrero de 2026 - 15:35

¡Alerta en el Valle de Antón! Caída de árbol por fuertes lluvias bloquea avenida

Los Bomberos de Coclé atendieron la emergencia en el Valle de Antón en medio de un clima inestable. Piden precaución al conducir y evitar zonas con arbolado.

Caída de árbol en el Valle de Antón bloqueó carretera.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

Unidades del Cuerpo de Bomberos de la provincia de Coclé atendieron de emergencia el reporte de una caída de árbol sobre la avenida Los Millonarios, ubicada en El Valle de Antón. El incidente, provocado por las persistentes lluvias y vientos que afectan la región, interrumpió el tránsito y movilizó a los equipos de rescate para despejar la vía.

Bomberos de Coclé acudieron al lugar afectado.

Respuesta inmediata de los Bomberos de Coclé

El equipo de bomberos de Coclé acudió al sitio para realizar las labores de corte y remoción del ejemplar que obstaculizaba el paso vehicular. Según los informes preliminares, no se reportaron personas heridas ni daños materiales a propiedades cercanas, aunque la zona se mantuvo bajo vigilancia debido a la saturación del suelo por la humedad.

Las autoridades realizaron la remoción del árbol.

Recomendaciones por lluvias persistentes

Debido a que las condiciones de mal tiempo continúan en el país, las autoridades de emergencia como el SINAPROC y meteorológicas como el IMHPA han emitido una advertencia para los conductores y residentes. Se recomienda extremar la precaución al conducir por áreas con pendientes y evitar estacionarse o caminar bajo zonas densamente arboladas para prevenir incidentes ante posibles nuevos desprendimientos.

En esta nota:
