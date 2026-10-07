Allanamiento en Nueva Gorgona termina con tres aprehendidos y un vehículo desmantelado

Tres hombres fueron aprehendidos durante una diligencia en Nueva Gorgona, distrito de Chame , donde la Policía Nacional ubicó desmantelado un vehículo que mantenía una denuncia relacionada con los presuntos delitos de robo y privación de libertad. Las autoridades investigan su posible vinculación con el robo a la casa de empeño Más Me Dan.

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Vehículo fue encontrado reducido a piezas en Nueva Gorgona

De acuerdo con la Policía Nacional, las unidades acudieron a un inmueble para desarrollar una diligencia de allanamiento relacionada con la investigación.

“Al llegar al punto donde se desarrollaría el allanamiento, las unidades se percataron de que el vehículo relacionado con la investigación había sido deshuesado y reducido a piezas. Varias de estas partes fueron ubicadas en la parte trasera de la residencia y en su interior”, informó la entidad. “Al llegar al punto donde se desarrollaría el allanamiento, las unidades se percataron de que el vehículo relacionado con la investigación había sido deshuesado y reducido a piezas. Varias de estas partes fueron ubicadas en la parte trasera de la residencia y en su interior”, informó la entidad.

Un auto con denuncia de robo con privación de libertad fue ubicado por unidades de la @policiadepanama en Nueva Gorgona, distrito de Chame.



El vehículo había sido desmantelado.



"Al llegar al punto donde se desarrollaría el allanamiento, las unidades se percataron de que el… pic.twitter.com/n5XNclQTeB — Telemetro Reporta (@TReporta) October 7, 2026

El automóvil mantenía una denuncia por un delito contra el patrimonio económico, en su modalidad de robo, y privación de libertad.

Investigan posible relación con robo a Más Me Dan

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades investigan si el vehículo habría sido utilizado en el robo a la casa de empeño Más Me Dan.

Durante el procedimiento fueron aprehendidos tres hombres, quienes quedaron vinculados a las diligencias que adelantan las autoridades.

Hasta el momento, no se ha confirmado de manera definitiva que el vehículo haya sido utilizado en el robo al establecimiento, por lo que esta posible relación continúa bajo investigación.