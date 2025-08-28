Ana Romero, directora de USMPTV, destaca el poder de los medios para fomentar la educación STEM

Ana Romero, directora de USMPTV , el primer canal educativo del Perú y nominada al prestigioso premio Women in Tech , junto con otros profesionales de la región, destacó la importancia de fomentar la educación desde los medios de comunicación, con énfasis en las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

“Women in Tech es una organización global presente en más de 40 países. Su fundadora trabaja activamente en el ámbito de la tecnología y promueve la participación de niñas y mujeres en las carreras STEAM", destacó Romero, al programa Radiografía de ECOTV.

La directora también explicó que la creación de USMPTV fue un proceso desafiante, pero que, a pesar de las dificultades, el canal ha logrado reconocimiento tanto en Perú como en otros países de Latinoamérica, gracias a su enfoque en contenidos dirigidos a la comunidad educativa.

“Veníamos trabajando en un canal que pocos creían posible, y hoy ese proyecto provee ‘Aprendo en Casa’, un canal televisivo y educativo en Perú".

A los medios de comunicación interesados en crear un proyecto educativo, les indicó que sí es posible, incluyendo contenidos en su programación regular y difundiendo pequeños extractos educativos en los noticieros."