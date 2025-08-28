Panamá Nacionales -  28 de agosto de 2025 - 10:14

Ana Romero, directora de USMPTV, destaca el poder de los medios para fomentar la educación STEM

Ana Romero, directora de USMPTV, el primer canal educativo del Perú y nominada al prestigioso premio Women in Tech.

Ana Romero

Ana Romero, directora de USMPTV.

ECOTV
Ana Canto
Por Ana Canto

Ana Romero, directora de USMPTV, el primer canal educativo del Perú y nominada al prestigioso premio Women in Tech, junto con otros profesionales de la región, destacó la importancia de fomentar la educación desde los medios de comunicación, con énfasis en las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

“Women in Tech es una organización global presente en más de 40 países. Su fundadora trabaja activamente en el ámbito de la tecnología y promueve la participación de niñas y mujeres en las carreras STEAM", destacó Romero, al programa Radiografía de ECOTV.

La directora también explicó que la creación de USMPTV fue un proceso desafiante, pero que, a pesar de las dificultades, el canal ha logrado reconocimiento tanto en Perú como en otros países de Latinoamérica, gracias a su enfoque en contenidos dirigidos a la comunidad educativa.

“Veníamos trabajando en un canal que pocos creían posible, y hoy ese proyecto provee ‘Aprendo en Casa’, un canal televisivo y educativo en Perú".

A los medios de comunicación interesados en crear un proyecto educativo, les indicó que sí es posible, incluyendo contenidos en su programación regular y difundiendo pequeños extractos educativos en los noticieros."

