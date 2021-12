Anuncian suspensión de actividades bailables en Panamá Oeste a partir del 3 de enero

La gobernadora de Panamá Oeste, Sindy Smith adelantó que no se podrá beber alcohol en las playas.

“Esa va a ser una medida provincial que vamos a tener por 15 días. No es que hay una suspensión de actividades de las diarias... las actividades que estaban planificadas para el 31 de diciembre, y 1 (de enero), como la tradicional hierra de Santa Rita, los que estaban programados, se van a permitir pero Salud va a estar monitoreando cada actividad”, indicó Smith.

Smith indicó que para las actividades bailables que ya están aprobadas se contará con una vigilancia férrea en conjunto con personal del Ministerio de Salud para hacer que los asisten cumplan con las medidas de bioseguridad. La gobernador aañadió que se reunirán posteriormente para verificar si se continúa con esta o se flexibiliza. la extensión de la suspensión.

"Las actividades de playa, no se van a permitir los paseos, eso ya estaba regulado, no se va a permitir bebidas alcohólicas, cooler, el restaurante, en el caso de Veracruz, si ellos tienen su actividad dentro de su local, pero en la playa no vamos a tener estos parkings, vamos a tener las mismas medidas de bioseguridad, si te mueves de tu burbuja debes llevar la mascarillas. Los horarios de playas están habilitados hasta las 5:00 de la tarde donde nosotros tengams sel control. Va a haber un puesto de control el Capira donde se va a monitorear y a hacer el primer filtro de paseos", explicó Smith.