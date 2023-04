Apache Ness "vamos a probar nuestra inocencia"

En la conferencia el cantante enfatizó su disgusto en relación con algunos medios de comunicación debido a información publicada de sus hijos y su esposa, quienes siempre se habían mantenido alejados de los medios por privacidad.

"Hay un complemento que se llama familia y son los más afectados. Tienen a un niño de nueve años que psicológicamente está afectado, y al atacar a mi familia de esta manera, se ha perdido la empatía, por ende vamos a demostrar nuestra inocencia", dijo Apache Ness.

Apache Ness: Declaraciones con relación a los delitos que se imputan al reguesero

El cantante panameño con relación a los delitos que se le imputan de falsificación de documentos y peculado enfatizó su inocencia y añadió que la fundación "Ministerio Internacional Razón para Vivir" en la que fungía como presidente, se encuentra bajo las reglas de La Ley, y extendió a los medios a buscar los registros donde se confirma su confesión.

https://twitter.com/TReporta/status/1651648296107098113 El cantante de reggae Ernesto Brown, mejor conocido como Apache Ness, defendió al gestión que realiza la Fundación Ministerio Internacional Razón para Vivir, la cual es investigada por presunto peculado, y explicó cómo recibió vehículos del Estado en mal estado. #TReporta pic.twitter.com/fWINX97Pnv — Telemetro Reporta (@TReporta) April 27, 2023

"Pueden meterse a la página de nuestra fundación y se darán cuenta que todos los fines de semana estamos en los lugares donde nadie quiere estar, sin ser religiosos, porque me reúno con todos", continuó.

Apache Ness habla de la vinculación con lucro de bienes de una fundación

Según las investigaciones de la policía estas personas solicitaban donaciones de vehículos y bienes de oficinas a varias entidades del Estado, que posteriormente eran traspasadas o vendidas a terceras personas mediante la falsificación de documentos, obteniendo un lucro de dichos bienes.

"Usted me da unos bienes en 2019, y hasta el 2022 me da una resolución que dice que no puedo hacer nada con esos bienes, ¿Cuántos años han pasado?, por qué desde el momento que me da el bien no me comunica eso, era chatarra", respondió Apache Ness con relación al auto encontrado en circulación.