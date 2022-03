Apede se pronuncia contra fuero penal electoral y pide veto de proyecto sobre patronatos de hospitales

“Hemos estado en contra del fuero penal, no es nada nuevo, los propios magistrados han estado en contra el fuero penal, fue una propuesta en la última mesa de la Comisión Nacional de Reformas Electorales el fuero penal, no es por el fallo de hoy, es que no debe existir el fuero penal, simple y sencillamente no debe existir, no permitamos los espacios para que este tipo de cosas se den, por supuesto que tendremos que profundizar en estos temas pero hay que eliminar el fuero penal y lo volveremos a llevar a la próxima mesa de la Comisión Nacional de Reformas Electorales”, enfatizó la presidenta de Apede en conferencia de prensa.

Proyecto de ley sobre patronatos de hospitales

Suárez también se pronunció en rechazo al proyecto de ley a través del cual se establece un nuevo marco regulatorio general para patronatos, consejos de gestión pública, comisiones, programas y otras entidades similares creados por el Estado.

La presidenta de Apede hizo un llamado al mandatario de la República para que lo vete.

“Rechazamos el proyecto de Ley 550 en el que se plantea un nuevo marco regulatorio general para las instituciones que se regentan por patronatos, entre otras figuras administrativas, y solicitamos respetuosamente al presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, vete la mencionada ley. Los clubes cívicos, son organizaciones de voluntariado con un alto prestigio y confianza en la opinión pública por todas sus ejecutorias y regentan los patronatos en los hospitales públicos con eficiencia y eficacia desde hace más de 25 años en los que han estructurado una cultura de méritos, alejados de toda injerencia política partidista, no retrocedamos”, remarcó.

Inacción de las autoridades ante demandas ciudadanas y cierres de calles

Por otro lado, la presidenta de Apede cuestionó la inacción por parte de las autoridades ante varias demandas hechas por ciudadanos y miembros de la sociedad civil, que llevan a la realización de cierres de calles por la falta de respuesta.

Manifestó que estos cierres de calles causan múltiples afectaciones a la libre circulación, así como a la economía, lo cual le genera preocupación.

“Producto de esta falta de acciones concretas, la ciudadanía opta por el cierre de calles afectando el movimiento productivo del país y el derecho al libre tránsito de todos los panameños, estos cierres son alternativas de presión que desde la Apede hemos rechazado en reiteradas ocasiones, porque con ellas se sigue golpeando la maltrecha economía, un efecto bumerán que ocasiona pérdidas millonarias en las empresas y que sobre todo afecta directamente a los ciudadanos, quienes no pueden llegar a sus puestos de trabajo escuelas, citas médicas o transportar productos que garanticen el sustento de nuestros productores, no se puede exigir reivindicaciones de ningún tipo desconociendo la ley”, indicó Suárez.

Asimismo, la presidenta de Apede, hizo mención de la consulta pública del decreto ejecutivo por el cual se reglamenta el Capítulo Tercero del Título Segundo del Texto Único de la Ley 41 del 1 de julio del 1998 General de Ambiente de la República de Panamá y se derogan los Decretos Ejecutivos No. 123 del 2009, 155 del 2011, 36 del 2019, 248 de 2019.

Suárez señaló que una vez analizado los documentos por parte de la Comisión de Ambiente de Apede, se logró detectar que el mismo presenta cambios importantes que generan alta subjetividad en varios de los componentes del Estudio de Impacto Ambiental, a la vez que establece responsabilidades que consideran deben analizarse más a fondo y de manera conjunta con la empresa privada como actor clave en ese proceso.