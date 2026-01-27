Aprehenden a ocho personas por estafa: alquilaban autos y los vendían en redes sociales

Un total de ocho personas fueron aprehendidas por estafa durante el desarrollo de la Operación Fraudcar, ejecutada en los corregimientos de Tocumen, Pedregal, Pueblo Nuevo y Juan Díaz, como parte de una investigación para desarticular dos grupos delictivos dedicados al hurto de vehículos y estafas mediante su falsa venta en redes sociales.

Contenido relacionado: Detención provisional para joven de 21 años por abuso sexual contra un menor de 9 años en Veraguas

De acuerdo con las autoridades, los implicados alquilaban autos a través de empresas o particulares y posteriormente los ofrecían en venta en plataformas digitales, engañando a las víctimas con documentos falsos o información fraudulenta.

Ocho personas aprehendidas por estafa en redes sociales autos alquilados

La operación se desarrolló de manera simultánea en varios puntos de la ciudad, logrando la captura de los presuntos responsables y la recopilación de indicios vinculados al delito de estafa y hurto de autos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/policiadepanama/status/2016118720133779643?s=20&partner=&hide_thread=false Desarrollamos la Operación Fraudcar en los corregimientos de Tocumen, Pedregal, Pueblo Nuevo y Juan Díaz, a fin de desarticular dos grupos dedicados al hurto de autos y estafas en su venta. Hay 8 aprehendidos. #PlanFirmeza pic.twitter.com/M6CTST5x49 — Policía Nacional (@policiadepanama) January 27, 2026

Las autoridades indicaron que la investigación continúa, ya que no se descarta la existencia de más personas involucradas ni de otras víctimas afectadas por este esquema delictivo.

Llamado a la ciudadanía

Los estamentos de seguridad reiteraron el llamado a la población a verificar la procedencia de los vehículos antes de concretar una compra, especialmente cuando las ofertas se realizan por redes sociales y a precios por debajo del mercado.

Asimismo, recomendaron realizar las transacciones en lugares seguros, exigir la documentación original y validar la información ante las entidades correspondientes.