Detención provisional para joven de 21 años por abuso sexual contra un menor de 9 años en Veraguas

Un joven de 21 años fue imputado y enviado a detención provisional por su presunta vinculación con el abuso sexual de un niño de 9 años, en un caso registrado en el distrito de Soná, provincia de Veraguas.

Autoridades dictan detención provisional por presunto abuso sexual

De acuerdo con la información judicial, el acusado sería vecino de la víctima y, aprovechándose de la inocencia del menor, lo habría invitado a jugar antes de cometer el delito.

Durante la audiencia correspondiente, el Tribunal de Garantías legalizó la aprehensión del imputado y ordenó como medida cautelar la detención provisional, al considerar la gravedad del delito y la protección de la víctima.

Otro caso similar en el distrito de Soná

Detención provisional para joven de 21 años TReporta

Las autoridades informaron que otro ciudadano del mismo distrito también está siendo procesado por el mismo delito, esta vez en perjuicio de su propia hija, lo que ha generado alarma entre las instituciones de seguridad y protección infantil.

Ambos casos se registran en el distrito de Soná, provincia de Veraguas.

Autoridades alertan por aumento de casos

Las autoridades manifestaron su preocupación por el incremento de denuncias relacionadas con delitos sexuales contra menores y reiteraron el llamado a reforzar la docencia preventiva, tanto en los hogares como en los centros educativos.

Asimismo, instaron a padres, acudientes y comunidades a estar atentos a señales de alerta, fomentar la comunicación con los niños y denunciar de inmediato cualquier situación sospechosa ante las autoridades competentes.

Las investigaciones continúan bajo reserva, conforme lo establece la ley para este tipo de delitos.