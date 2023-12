Arbitraje entre First Quantum y Panamá sobre cierre de mina

"Tenemos que examinar si First Quantum realmente tiene una conexión operativa con Canadá. El mismo tratado señala que la otra parte, es decir, Canadá o Panamá, pueden descartar la aplicación si la empresa que invoca el tratado tiene accionistas de otros países y no tiene una conexión real con su país", explica el abogado Sevillano. "Tenemos que examinar si First Quantum realmente tiene una conexión operativa con Canadá. El mismo tratado señala que la otra parte, es decir, Canadá o Panamá, pueden descartar la aplicación si la empresa que invoca el tratado tiene accionistas de otros países y no tiene una conexión real con su país", explica el abogado Sevillano.