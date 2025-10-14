Arbolitos de navidad llegarán a Panamá en noviembre, MIDA realiza inspección en Estados Unidos

Personal de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario ( MIDA ) se trasladó al estado de Oregón, Estados Unidos, para realizar inspecciones y muestreos en el punto de preembarque en origen de los arbolitos de Navidad naturales que serán exportados a Panamá.

Contenido relacionado: MINSA realizará ferias de carnet blanco y verde este sábado 18 de octubre en Panamá

MIDA inspecciona en Estados Unidos arbolitos de Navidad que serán exportados a Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1978165134548717913&partner=&hide_thread=false Personal de Cuarentena Agropecuaria del @MIDAPma se trasladó al estado de Oregon, Estados Unidos, para realizar inspecciones y muestreos en el punto de preembarque en origen de arbolitos de Navidad naturales que serán exportados a Panamá.



La entidad detalló que se muestrearon… pic.twitter.com/HGhG3AgAr1 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 14, 2025

La entidad informó que se muestrearon siete contenedores con el fin de certificar que los árboles cumplan con los requisitos fitosanitarios establecidos por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, garantizando que estén libres de plagas y contaminantes.

El MIDA explicó que este proceso permite evitar inspecciones y muestreos adicionales en el puerto de ingreso en Panamá, facilitando una entrada más ágil y segura del producto.

Además, la institución detalló que, además de los arbolitos provenientes de Estados Unidos, Panamá también recibirá envíos desde Canadá, los cuales se estima llegarán en las primeras semanas de noviembre de 2025.