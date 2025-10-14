Estados Unidos Nacionales -  14 de octubre de 2025 - 14:20

Arbolitos de navidad llegarán a Panamá en noviembre, MIDA realiza inspección en Estados Unidos

Personal del MIDA realizó inspecciones en Oregón, EE. UU., para certificar que los arbolitos de Navidad cumplan con los requisitos fitosanitarios.

MIDA inspecciona en Estados Unidos arbolitos de Navidad

MIDA inspecciona en Estados Unidos arbolitos de Navidad

MIDA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Personal de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) se trasladó al estado de Oregón, Estados Unidos, para realizar inspecciones y muestreos en el punto de preembarque en origen de los arbolitos de Navidad naturales que serán exportados a Panamá.

MIDA inspecciona en Estados Unidos arbolitos de Navidad que serán exportados a Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1978165134548717913&partner=&hide_thread=false

La entidad informó que se muestrearon siete contenedores con el fin de certificar que los árboles cumplan con los requisitos fitosanitarios establecidos por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, garantizando que estén libres de plagas y contaminantes.

El MIDA explicó que este proceso permite evitar inspecciones y muestreos adicionales en el puerto de ingreso en Panamá, facilitando una entrada más ágil y segura del producto.

Además, la institución detalló que, además de los arbolitos provenientes de Estados Unidos, Panamá también recibirá envíos desde Canadá, los cuales se estima llegarán en las primeras semanas de noviembre de 2025.

En esta nota:
Seguir leyendo

Ministerio Público solicita apoyo para localizar a Gabriel Baroch, requerido por estafa a la CSS

Residentes de La Chorrera reportan caída de granizo tras fuertes lluvias

MiBus cerró septiembre con más de 103.6 millones de pasajeros movilizados

Recomendadas

Más Noticias