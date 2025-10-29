Panamá Nacionales -  29 de octubre de 2025 - 16:45

Asamblea Nacional aprueba ley para prevenir pérdidas y desperdicio de alimentos

Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley que establece un marco regulatorio para la prevención de pérdidas y desperdicio de alimentos.

Asamblea Nacional aprueba ley para prevenir pérdidas y desperdicio de alimentos.

Asamblea Nacional aprueba ley para prevenir pérdidas y desperdicio de alimentos.

Gareth Hubbard-Unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

Con 50 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles en segundo debate el Proyecto de Ley 396, que establece un marco regulatorio para la prevención de pérdidas y desperdicio de alimentos, y dicta otras disposiciones.

La iniciativa busca regular el manejo de los alimentos en todo el país y garantizar que miles de panameños que enfrentan hambre puedan acceder a comida sana y segura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1983644666361999567&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

Procurador Gómez lamenta rechazo y falta de discusión de proyectos anticorrupción

UNPROFA rechaza manejo de la Asamblea Nacional sobre proyectos de descuentos en medicamentos

Asamblea Nacional aprueba en tercer debate la Ley que regula el acogimiento de niños y adolescentes

Recomendadas

Más Noticias