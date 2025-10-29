Asamblea Nacional aprueba ley para prevenir pérdidas y desperdicio de alimentos.

Con 50 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles en segundo debate el Proyecto de Ley 396, que establece un marco regulatorio para la prevención de pérdidas y desperdicio de alimentos, y dicta otras disposiciones.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1983644666361999567&partner=&hide_thread=false
Con 50 votos a favor el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles en segundo debate el Proyecto de Ley 396, que establece un marco regulatorio para la prevención de pérdidas y desperdicio de alimentos, y dicta otras disposiciones.— Telemetro Reporta (@TReporta) October 29, 2025
La iniciativa busca regular el manejo… pic.twitter.com/rOYEuNMuzZ