Asamblea Nacional trasladará temporalmente las sesiones del Pleno al Parlatino tras el sismo

La Asamblea Nacional de Panamá anunció que reanudará las sesiones ordinarias del Pleno este martes 13 de octubre de 2026, las cuales se desarrollarán temporalmente en las instalaciones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino). La decisión responde a las condiciones actuales de la infraestructura de los edificios que conforman el Órgano Legislativo, tras el sismo registrado en el país.

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¿Por qué la Asamblea Nacional trasladará sus sesiones al Parlatino?

De acuerdo con el comunicado oficial, el cambio temporal de sede obedece a que las estructuras de los edificios legislativos requieren evaluaciones y seguimiento para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades parlamentarias.

La Asamblea Nacional reanudará este martes 13 de octubre las sesiones ordinarias del Pleno, que se realizarán temporalmente en las instalaciones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), debido a las condiciones actuales de la infraestructura de los edificios que… pic.twitter.com/CZJMO3ZSux — Telemetro Reporta (@TReporta) October 12, 2026

La institución indicó que las instalaciones “requieren atención y seguimiento”, razón por la cual se ha dispuesto que las sesiones ordinarias del Pleno se celebren en el Parlatino.

La medida permitirá retomar las actividades del Pleno mientras se atienden las condiciones de infraestructura de la sede legislativa.

Por el momento, la Asamblea Nacional no ha precisado hasta cuándo se mantendrá el traslado ni cuándo volverán a realizarse las sesiones en sus instalaciones habituales.