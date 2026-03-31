Asamblea Nacionales abre postulaciones para magistrado del Tribunal Electoral

La Asamblea Nacional de Panamá anunció la apertura del período de postulaciones para la elección de un nuevo magistrado del Tribunal Electoral y su suplente. Este proceso forma parte de la renovación de autoridades dentro de una de las instituciones clave del sistema democrático del país.
- Del 6 al 10 de abril de 2026
La recepción se realizará en la Secretaría General de la Asamblea, ubicada en el Palacio Justo Arosemena.
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Postulaciones en la Asamblea Nacional: ¿Cómo será el proceso de elección?
Según lo informado por la Asamblea Nacional de Panamá:
- La Junta Directiva definirá la fecha de elección
- Posteriormente se realizará el nombramiento oficial
- El proceso incluye evaluación de los aspirantes
¿A quiénes reemplazarán?
Los profesionales seleccionados ocuparán los cargos actualmente desempeñados por:
- Alfredo Juncá (magistrado principal)
- Gilberto Estrada (magistrado suplente)
Ambos culminan sus períodos a finales de este año.
El Tribunal Electoral es la entidad responsable de organizar y supervisar los procesos electorales en el país, por lo que la elección de sus magistrados tiene un impacto directo en la transparencia y legitimidad democrática.
La apertura de postulaciones marca el inicio de un proceso clave para la institucionalidad panameña. Los próximos magistrados tendrán la responsabilidad de garantizar procesos electorales confiables y fortalecer la democracia en Panamá.