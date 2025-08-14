Banco Hipotecario Nacional suspende temporalmente operaciones por recorte presupuestario

El Banco Hipotecario Nacional (BHN) informó la suspensión temporal de operaciones en algunas localidades y la fusión de determinadas agencias como parte de un plan para optimizar el uso de sus recursos.
Banco Hipotecario habilitará puntos de atención habilitados
La medida se adopta tras la Resolución de Gabinete que establece el ajuste al Presupuesto General del Estado 2025, lo que obliga a la entidad a reestructurar su funcionamiento y priorizar la eficiencia en la atención.
El BHN señaló que comunicará próximamente los puntos de atención habilitados y las fechas de reapertura de las sucursales afectadas.