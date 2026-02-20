BDA recupera más de B/.42,1 millones en préstamos durante 2025

El Banco de Desarrollo Agropecuario ( BDA ) informó que recuperó B/.42,139,112.58 de su cartera de préstamos durante el año 2025, como parte de su proceso de transformación orientado a fortalecer la institución y beneficiar a micros y pequeños productores del país.

Según un informe de la Gerencia de Crédito del BDA, la recuperación a capital alcanzó B/.38,650,186.21 entre enero y diciembre del año pasado, mientras que los intereses sumaron B/.3,488,926.37.

BDA recuperó más de B/.42,1 millones en su cartera de préstamos en 2025

La entidad también reportó que la recuperación de préstamos mantiene un ritmo positivo en 2026. Hasta el 13 de febrero, el monto total recuperado asciende a B/.5,330,761.26, de los cuales B/.4,854,524.60 corresponden a capital y B/.476,236.66 a intereses.

Entre las provincias con mayor recuperación en 2025 destacan Chiriquí, con B/.8,852,923.24 entre capital e intereses, seguida de Los Santos con B/.7,500,252.09, y Coclé con B/.6,624,043.26.

Ritmo de recuperación durante 2026

De acuerdo con la Oficina de Asesoría Legal del BDA, se ha establecido como prioridad la recuperación de “malos créditos” otorgados por administraciones anteriores, con el objetivo de reintegrar esos recursos a las finanzas de la institución y fortalecer su capacidad de financiamiento bajo la administración del presidente José Raúl Mulino.

La entidad, que este año será convertida en el Instituto de Fomento Agropecuario (IFA), busca impulsar un nuevo esquema de financiamiento dirigido a micros y pequeños productores, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria del país y promover mayores inversiones en el sector agropecuario.

En ese contexto, el banco inició recientemente un programa especial de préstamos para pequeños ganaderos enfocado en la perforación de pozos, con el fin de asegurar el suministro de agua para el ganado durante la estación seca, especialmente en las provincias del Arco Seco como Coclé, Herrera y Los Santos. El plan crediticio se proyecta extender a todo el territorio nacional.