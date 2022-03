Blandón considera que magistrados del TE abusaron de su poder

El político destacó que con este fallo el Tribunal Electoral pone en entredicho su credibilidad, la que considera por muchos años estuvo entre las mejores entidades evaluadas por la sociedad. Además agrega que Martinelli ni siquiera es partícipe de un proceso electoral interno en su partido como para darle el fuero.

"Lo que ha ocurrido con este fallo aquí va mucho más allá de eso, porque realmente lo que hay aquí es que primero para que nos pongamos en contexto sobre lo que realmente está pasando aquí: le aplican un fuero penal electoral al expresidente Martinelli alegando que su partido está dentro de un proceso electoral, ahí lo que se está eligiendo es Juventud y Mujeres, él ni siquiera es candidato dentro de ese proceso interno, primero comenzar por ahí, porque si fuera el proceso de las elecciones presidenciales y él es uno de los candidados, tú podrías decir, pero ni siquiera es candidato en este proceso interno", explicó el panameñista.

Para Blandón, los magistrados de Blandón están fuera de su competencia al hablar del principio de especialidad.

"El Tribunal Electoral entra a hacer consideraciones sobre procesos en sí, cuando lo único que ellos tienen que decir es (si) cabe o no el levantamiento del fuero penal electoral y dentro de eso entran a decir que hay un principio de especialidad vigente cuando eso no es competencia del Tribunal Electoral, no es competencia de la jurisdicción electoral, eso es competencia de la jurisdicción penal, que ya ha dicho en reiterada ocasiones que no hay tal cosa como el principio de especialidad aplicable al caso del expresidente Martinelli... o sea hay una desviación de poder, hay un abuso de poder", señaló Blandón.

Ante este abuso de poder, que considera Blandón cometió el TE, se instruyó los abogados para que colocaran una demanda de inconstitucionalidad.

Camacho: Atacan el fallo porque son actores del próximo proceso electoral

Para el vocero del expresidente Ricardo Martinelli, Luis Eduardo Camacho las expresiones sobre el fallo del TE de figuras como Blandón no son más que un ataque de figuras que participarán en los próximos procesos electorales, tienen aspiraciones políticas o son personas que públicamente son reconocidas por ser los enemigos del exmandatario.