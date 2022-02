Blandón responde a Levy; dice que es falso que haya pedido firmas para Lombana

Sobre la recolección de firmas para el excandidato presidencial Ricardo Lombana dijo que son acusaciones falsas. "Lo reitero, que me diga alguien del Partido Panameñista que no sea ella ni Beby Valderrama que yo pedí que recogieran firmas para Lombana en la campaña pasada, que me diga uno solo", fueron sus palabras.

En esa dirección afirmó que Beby Valderrama es el jefe de campaña de Katleen Levy.

"Lo que hace que Beby Valderrama en enero del 2021 me dijera a mí en la oficina del partido que él no se sentía representado por Mario Etchelecu y que él iba a buscar poner en la Junta Directiva del Partido a Carlos González a Popi Varela o a Katleen Levy, eso es una expresión de lo que está pasando hoy", señaló Blandón.

Cuarto Poder: 8 de febrero de 2022

Manejo del subsidio electoral

En cuanto a los cuestionamientos acerca del uso del subsidio electoral para hacer campaña señaló que, como otros partidos, no han recibido la última partida correspondiente a octubre del 2021, lo que según él sería motivo para no tomarlo como una posibilidad.

"Mal se puede hablar de que nosotros estamos utilizando el subsidio para hacer campaña, cuando el subsidio no se ha ni siquiera pagado", destacó.

Además, dijo que las acusaciones acerca del uso del subsidio para la recolección de firmas para la constituyente también son falsas. "El Tribunal Electoral prohibió uso del subsidio para ese propósito", alegó.

Publicación de gastos en página web

Acerca de la publicación de los gastos en la página web del partido, mencionó que están dispuestos a hacerlo, pero enfatizó que ya lo han explicado de forma detallada en grupos de Whatsapp a todos los miembros. Blandón dijo que la planilla está publicada y que además han informado otros detalles a la membresía del partido.

"Nosotros estábamos pagando en un momento dado en la sede que teníamos en Marbella cerca de 10,000 dólares mensuales y mucha gente del partido no sabía eso, toda esa información se compartió y nosotros tomamos la decisión de salir de Marbella... todo eso se le ha explicado a la membresía del partido", dijo.

Secretaría Nacional de la Juventud

Por otro lado, en lo que se relaciona a la Secretaría Nacional de la Juventud mencionó que la primera reunión que tuvo como presidente del partido fue con Katleen Levy y con la secretaría, dijo que les pidió que elaboraran un plan de trabajo que pudiera desarrollarse de forma conjunta. "Ella encomendó a Cristina Rodríguez para que hiciera eso, esa fue la última vez que vimos a Katleen Levy en una reunión de la juventud del partido", agregó.

En ese sentido, subrayó que los miembros de la Junta Directiva de la Secretaría Nacional de la Juventud lo están apoyando a él y no a Levy, lo que a su juicio, brinda un indicio de lo que está ocurriendo.

Fuero penal electoral

Refiriéndose al fuero penal electoral dijo que en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, los que propusieron la eliminación de esta figura fueron los del Partido Panameñista.

"Decir que son los independientes los que están planteando eso, porque ahora en la coyuntura de Martinelli salieron a presentar un anteproyecto de ley, es falsear los hechos porque el panameñismo lo viene planteando hace más de un año", rescató el exdiputado.

Blandón detalla razones de retraso en las elecciones internas del Panameñismo

Movimiento Otro Camino Panamá

En lo que respecta al Movimiento Otro Camino Panamá dijo que es un partido (en formación) hecho para Ricardo Lombana, aseguró que no hará primarias presidenciales. "Es un partido personalista, porque si fuera un partido que realmente le diera opciones a los independientes para participar, habría primarias, porque él no es el único independiente", destacó.

Debate panameñista

José Blandón mencionó que no tiene problemas en plantear las metas que tienen como dirigente del colectivo, pero no está dispuesto a entrar en discusiones que se fortalezcan con los insultos.

"De nada le sirve al panameñismo entrar en un debate de insultos y epítetos...lo que ocurrió ayer es una demostración del tipo de debate al que nos quieren arrastrar y yo no voy a caer en eso"

También agregó que durante su periodo ha logrado una unificación debido a que su candidato a secretario general es Mario Etchelecu, quien fue su oponente en las primarias del 2018.

Relación con Martinelli

Finalmente dijo que lo del acuerdo entre él y Ricardo Martinelli no existe y todo ha sido producto interpretaciones de expresiones sacadas de contexto, señaló que él cuestionó a Martinelli incluso cuando estaban en la alianza de gobierno. Blandón acotó que eso ha sido una idea promovida por Katleen Levy y Beby Valderrama.