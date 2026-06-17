Bomberos recibirán recursos adicionales para cubrir seguros de vida y salud

Gabinete aprueba más de B/.3.1 millones para pólizas de los bomberos

El Consejo de Gabinete aprobó, mediante la Resolución N.° 64-26, un crédito adicional suplementario por B/.3,107,375.00 a favor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), correspondiente al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026.

La medida busca garantizar los recursos necesarios para cubrir compromisos económicos relacionados con la póliza colectiva de vida, salud y salud internacional de la institución.

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Fondos cubrirán pólizas de vida y salud a Bomberos

De acuerdo con la resolución, los recursos serán destinados al pago de las obligaciones derivadas de la póliza colectiva contratada con Assa Compañía de Seguros S. A.

INCENDIO Bomberos controlan incendio de llantas. TReporta

La cobertura corresponde al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, beneficiando a los miembros de la institución bomberil.

Recursos provendrán de fondos depositados en fideicomiso

El documento establece que la fuente de financiamiento será el Saldo Caja y Banco, recursos que se encuentran depositados en una cuenta de fideicomiso administrada a través de la Caja de Ahorros.

Asimismo, se indica que la solicitud del crédito adicional recibió opinión favorable del Consejo Económico Nacional y cuenta con el informe de viabilidad financiera y conveniencia emitido por la Contraloría General de la República.

Propuesta deberá pasar por la Comisión de Presupuesto

La resolución también autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que, en representación del Consejo de Gabinete, presente la iniciativa ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Una vez aprobada, se procederá con el registro correspondiente de ingresos y gastos para permitir la ejecución de los recursos autorizados.

Buscan garantizar la protección del personal bomberil

Incendio en Calle 12 de Colón moviliza a cerca de 100 bomberos @BCBRP

Con esta asignación adicional, el Gobierno busca asegurar la continuidad de las coberturas de vida y salud para el personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos, entidad encargada de atender emergencias, incendios y labores de rescate en todo el país.

La medida forma parte de las acciones orientadas a fortalecer las condiciones de protección y bienestar de los miembros de la institución.