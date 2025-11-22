Cae alias "Vampirin", uno de los más buscados por tentativa de homicidio

Alias “Vampirin”, considerado uno de los sujetos más buscados en la provincia de Colón, fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional durante operativos realizados en el corregimiento de Puerto Escondido.

La captura se logró luego de labores de inteligencia y seguimiento que permitieron ubicar al señalado, quien mantenía un caso abierto por su presunta vinculación al delito de tentativa de homicidio.

Cae alias "Vampirin", uno de los más buscados

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1992299491081195560&partner=&hide_thread=false Alias “Vampirin”, uno de los más buscados, fue aprehendido por la @policiadepanama tras operativos en el corregimiento de Puerto Escondido, en la provincia de Colón, por su presunta vinculación al delito de tentativa de homicidio, hecho registrado el pasado 10 de marzo en el… pic.twitter.com/17IlrqNUW3 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 22, 2025

El hecho investigado ocurrió el pasado 10 de marzo en el corregimiento de Barrio Sur, donde una mujer resultó herida por disparos. Según los primeros informes, el ataque se dio en medio de un incidente armado en la vía pública.

El detenido fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales para continuar con el proceso correspondiente mientras avanzan las diligencias del Ministerio Público.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de intensificar las operaciones en Colón para ubicar a personas requeridas por delitos de alto impacto y garantizar la seguridad de la población.