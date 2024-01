Calendario de feriado 2024: ¿14 de febrero será día libre?

A pesar de que el miércoles 14 de febrero no será feriado para este año 2024, el Gobierno Nacional ha establecido que el martes 13 de febrero será día libre debido a las festividades del carnaval en Panamá, celebradas según el calendario del 10 al 13 de febrero . Los funcionarios públicos deberán realizar horas extras para compensar estos días libres

Calendario de día libre: ¿Por qué el 14 de febrero no es libre?

image.png Calendario de días feriados

El 14 de febrero no será un día libre en Panamá, ya que no se considera un día conmemorativo nacional. Más bien, esta fecha se celebra a nivel internacional con el propósito de recordar y celebrar el amor entre familia, amigos y parejas. Aunque no sea un feriado oficial, muchos participan en actividades especiales para expresar afecto y celebrar la importancia de las relaciones personales.

Calendario de días Feriados: Días libres en el mes de febrero

Como parte del calendario de feriados en Panamá para el año 2024, se incluyen días libres por las fiestas de carnaval, conmemorativos, patrios, celebraciones de Navidad y fin de año. Comenzando con el primer día del año nuevo el 1 de enero, a continuación, se detallan todos los días libres que los ciudadanos podrán disfrutar a lo largo del año.

El Gobierno Nacional ha emitido el Decreto Ejecutivo 3 del 10 de enero de 2024, mediante el cual se ordena el cierre de las oficinas públicas el lunes 12 y miércoles 14 de febrero de 2024 en conmemoración del Carnaval.

Día libre: Empresas publicas extienden su horario laboral

Debido al cierre de las oficinas públicas, los funcionarios deberán cumplir con su jornada laboral los días 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de enero, así como el 1, 2 y 5 de febrero, en horario de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Esto se establece con el objetivo de compensar las horas de trabajo correspondientes a los días de Carnaval.