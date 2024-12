Canal de Panamá: Presidenta de México reacciona a declaraciones de Trump

Sheinbaum manifestó: "Nuestra solidaridad, nuestro apoyo al presidente de Panamá, al pueblo de Panamá", en respuesta a la creciente tensión generada por las declaraciones de Trump.

La presidenta de México, @Claudiashein, expresó solidaridad al pueblo panameño ante las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de que buscará retomar el control del Canal de Panamá.



"Nuestra solidaridad, nuestro apoyo al presidente de Panamá, al…

Mulino reacciona a declaraciones de Trump sobre el Canal de Panamá

Esta manifestación de apoyo se da luego de que el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, reafirmara de manera firme la soberanía panameña sobre el Canal. En un mensaje contundente, Mulino indicó: “Cada metro cuadrado del Canal de Panamá y su zona adyacente es de Panamá, y lo seguirá siendo. La soberanía e independencia de nuestro país no son negociables. Cada panameño, aquí o en cualquier lugar del mundo, lo lleva en su corazón, y es parte de nuestra historia de lucha y una conquista irreversible”.

La respuesta de Trump no se hizo esperar. A través de la red social TRUTH, el presidente electo de Estados Unidos escribió: "We’ll see about that!" ("¡Lo veremos!"), y acompañó su publicación con una imagen del Canal de Panamá con la bandera estadounidense, añadiendo el mensaje: "Welcome to the United States Canal!" ("¡Bienvenidos al Canal de los Estados Unidos!").