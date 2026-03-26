Cáncer cervicouterino en Panamá: refuerzan prevención y vacunación

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer Cervicouterino , el Ministerio de Salud de Panamá reiteró su estrategia nacional para reducir la incidencia y mortalidad de esta enfermedad, que actualmente es la segunda causa de muerte en mujeres en el país.

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El cáncer cervicouterino mantiene cifras alarmantes en Panamá:

43 casos por cada mil mujeres en edad reproductiva

Muy por encima del promedio regional de 4 por mil, según la Organización Panamericana de la Salud

Las autoridades advierten que muchos casos aún se detectan en etapas avanzadas, pese a ser una enfermedad prevenible y tratable si se identifica a tiempo.

Vacuna contra el VPH supera el 80% de cobertura

La doctora Geneva González, jefa de Salud Sexual y Reproductiva, destacó que la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) ha logrado recuperarse tras la pandemia. “Esta vacuna, considerada segura y eficaz, es clave para prevenir lesiones precancerosas y cáncer cervicouterino”.

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Actualmente, Panamá supera el 80% de cobertura, consolidando la inmunización como una de las principales herramientas de prevención.

Nuevas tecnologías para detección temprana

El país avanza en la modernización del diagnóstico con:

Pruebas de ADN del VPH

Citologías en fase líquida

Evaluación de auto toma de muestras en áreas de difícil acceso

Estas medidas buscan mejorar la detección temprana, especialmente en regiones con mayor incidencia como Panamá Oeste, Chiriquí y Azuero.

‍ Mujeres entre 30 y 59 años, grupo de mayor riesgo de cáncer

Las autoridades identifican como población más vulnerable a mujeres entre los 30 y 59 años, por lo que insisten en la importancia de los controles periódicos. “La prevención es fundamental. Se recomienda acudir al médico al menos una vez al año”, reiteró González.

El MINSA recordó que: