Cáncer en Panamá: ¿cuáles son los más frecuentes y a qué edad deben hacerse los exámenes?

Los casos de cáncer de mama y próstata han registrado un aumento, según datos del Ministerio de Salud (MINSA) , una situación que refuerza la importancia de mantener los controles médicos y la detección temprana.

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¿Cuáles son los cánceres más frecuentes en Panamá?

De acuerdo con los registros del MINSA y la Caja de Seguro Social (CSS), el cáncer de mama representa entre el 13% y 15% de los casos anuales, además de ser uno de los tumores malignos más frecuentes entre las mujeres.

Por su parte, el cáncer de próstata ocupa el segundo lugar, cerca del 11% de los casos.

A estos le siguen otros tipos de cáncer, entre ellos el cáncer cervicouterino, de piel, colon, recto y estómago.

¿A qué edad deben realizarse los exámenes para detectar el cáncer?

Los controles para la detección del cáncer pueden variar de acuerdo con la edad, los antecedentes familiares y otros factores de riesgo de cada persona.

Autoexamen de mama: desde los 20 años.

Mamografía: entre los 40 y 49 años y, posteriormente, de forma rutinaria cada uno o dos años entre los 40 y 74 años, según la recomendación médica.

Cáncer de próstata: los controles pueden comenzar a partir de los 50 años y desde los 45 años en hombres con antecedentes familiares.

Cáncer de cuello uterino: los controles de detección se recomiendan a partir de los 25 años.

El Instituto Oncológico Nacional (ION) recomienda mantener los chequeos médicos como parte de los controles anuales y consultar con un profesional de la salud para determinar cuáles exámenes corresponden según la edad y los factores de riesgo.

La detección temprana permite identificar posibles alteraciones de manera oportuna y facilita que los especialistas determinen el seguimiento y tratamiento adecuado para cada paciente.