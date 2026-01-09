Panamá Nacionales - 9 de enero de 2026 - 13:10
Canciller Martínez Acha viajará a Washington y se reunirá con el secretario de Estado Marco Rubio
El canciller panameño, Javier Martinez Acha, informó que viajará este domingo a Washington para reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y otras autoridades. Afirmó que el tema del Canal de Panamá no se encuentra en agenda, sino estarán abordando temas regionales y de cooperación. "No hay ningún tipo de asperezas con la administración americana", afirmó.