Canciller de Panamá destaca que países del G7 señalados por opacidad financiera no figuran en listas grises

La canciller de Panamá , Erika Mouynes, aprovechó el foro del Bloomberg New Economy Gateway Latin America para hablar alto y claro sobre el trabajo que ha venido realizando el país para luchar contra el lavado del dinero y salir de las listas grises .

Destacó que Panamá ni siquiera aparece en el Top 15 del Índice de Secreto Financiero 2022 del Tax Justice, cuyos primeros lugares están ocupados por potencias mundiales como Estados Unidos, Japón, Alemania y Reino Unido, las cuales no figuran en listas grises.

"En los últimos años Panamá ha sido etiquetado continuamente, como un paraíso fiscal, pero la anteción y el foco ha sido completamente mal localizada... Lo interesante de esto es que justo ayer se publicó un reporte, en el que Panamá no está ni dentro de las 15 primeras posiciones de estas jurisdicciones, pero te voy a decir qué jurisdicciones sí figuran: Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Alemania, todos miembros del G7, ¿tú sabes cuántos de estos países han sido incluidos en las listas grises por los reguladores financieros? Ninguno. Es interesante poner a Panamá, cuando nosotros no somos el problema, pero otros países que sí han sido identificados por secreto financiero no tienen ningún tipo de consecuencias", le contestó la canciller a una periodista del grupo Bloomberg, al ser cuestionada por el tema del lavado de dinero en Panamá.

Entrevista de la Canciller Erika Mouynes en Bloommberg

La canciller se manifestó también este jueves ante medios de comunicación nacionales y señaló que hay que hablar sobre el tema, destacando que su rol es defender a Panamá, por eso se aprovecharon los medios de Bloomberg para expresar la postura del país.

"Lo que hablábamos es que Panamá reconoce que hay temas en los que tiene que avanzar, que tiene que mejorar, tenemos un plan de acción y lo vamos a cumplir y vamos a salir (de las listas), pero tampoco nos pueden agarrar a nosotros permanentemente como el chivo expiatorio donde nos ponen en todos los titulares cuando realmente nosotros no somos el problema. Nos han etiquetado injustamente, y hay que aclarar, hay que mostrar y dar un poco de luz en lo que está pasando a dónde se manejan, cuáles son las jurisdicciones importantes para off shore que no es Panamá", indicó Mouynes.

Cabe señalar que en el "Índice de Secreto Financiero" de Tax Justice, Panamá aparece de #18 de entre 141 países que incluye el listado.

El Índice de Secreto Financiero es una clasificación de las jurisdicciones más cómplices en ayudar a las personas a ocultar sus finanzas del estado de derecho.