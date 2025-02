Carnavales en Panamá 2025 inician oficialmente en esta fecha

Contenido relacionado: Carnavales 2025 en Panamá: 6 formas de cuidar tu salud, según la CSS

carnavales-shutterstock.jpg

Carnavales en Panamá: El martes de Carnaval es día de descanso obligatorio

De acuerdo con el Código de Trabajo de Panamá, en su artículo 46, el martes de Carnaval será un día de descanso obligatorio para todos los trabajadores del país. En 2025, este día libre será el martes 4 de marzo, permitiendo a los panameños disfrutar plenamente de las festividades del carnaval.

Cabe destacar que el lunes de Carnaval (3 de marzo de 2025) no es un feriado oficial. No obstante, algunas instituciones públicas y privadas tienen la opción de declarar este día como feriado, siempre que se haya coordinado y previsto en cada entidad. Sin embargo, este día no se considera descanso obligatorio según la ley.