Carnavales en Panamá: qué son, cómo se celebran y por qué son una de las fiestas más importantes del país

Los Carnavales en Panamá se han convertido en una de las festividades más vibrantes y esperadas del calendario cultural del país. Estas celebraciones se realizan durante los cuatro días previos al inicio de la Cuaresma y se caracterizan por combinar música, desfiles, disfraces, espectáculos y tradiciones que reflejan la identidad y alegría del pueblo panameño.

Aunque es una festividad masiva, no todos los ciudadanos la celebran de la misma manera. Algunas personas aprovechan estos días para participar en retiros espirituales, actividades familiares o descanso, ya que en muchas empresas se suspenden labores.

Cómo se celebran los Carnavales en Panamá

Carnavales .jpg Instagram/@festivalcarnavalistico

Las actividades carnavalescas pueden variar dependiendo de la región, pero en general incluyen:

Culecos

Son celebraciones al aire libre donde los asistentes disfrutan de música mientras son refrescados con agua lanzada desde carros cisterna, especialmente durante el día.

Desfiles y reinas

Las fiestas incluyen desfiles nocturnos con carrozas decoradas y la participación de reinas que representan distintos sectores o comunidades.

Tarimas y música

Se instalan escenarios donde artistas nacionales e internacionales realizan presentaciones en vivo.

Comparsas y disfraces

Grupos organizados recorren las calles con coreografías, vestuarios llamativos y representaciones culturales.

Las Tablas: epicentro del Carnaval panameño

Carnavales - Calle Abajo de Las Tablas Instagram/@tunacalleabajodelastablas

Aunque el Carnaval se celebra en todo el país, el distrito de Las Tablas es considerado el principal centro de esta tradición.

Uno de los elementos más representativos de esta celebración es la rivalidad entre las tunas de Calle Arriba y Calle Abajo, dos agrupaciones que compiten cada año mediante:

Presentaciones musicales conocidas como tonadas

Carrozas elaboradas

Espectáculos coreográficos

Producciones temáticas

Esta competencia se ha convertido en uno de los mayores atractivos turísticos del Carnaval panameño.

Tradición, cultura y turismo

Los Carnavales no solo representan diversión, sino también un impulso importante para el turismo, la economía local y la preservación de tradiciones culturales que forman parte de la identidad nacional.

Cada año, miles de panameños y visitantes extranjeros participan en estas festividades, consolidando el Carnaval como uno de los eventos más representativos del país.