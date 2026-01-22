Panamá Nacionales -  22 de enero de 2026 - 09:07

Caso Odebrecht: suspenden proceso a Arron Mizrachi y el juicio entra en receso tras acuerdo del MP

El juicio del caso Odebrecht fue suspendido hasta el viernes para revisar pruebas. La jueza validó un acuerdo de pena y separó a un imputado.

juicio del caso ODEBRECHT.

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El juicio por el caso Odebrecht entró en receso hasta el próximo viernes, luego de que la jueza Baloisa Marquínez concediera tiempo a los fiscales del Ministerio Público para revisar las pruebas extraordinarias presentadas por abogados defensores.

La decisión se tomó durante el quinto día de audiencia, en el que también se produjeron avances relevantes dentro del proceso judicial.

Caso Odebrecht entra en receso tras validarse acuerdo de pena

Durante la sesión, la jueza validó un acuerdo de pena pactado entre el Ministerio Público y el imputado Riccardo Francolini, como parte de los mecanismos legales contemplados en el proceso.

Asimismo, Aaron Mizrachi fue suspendido del proceso, tras una decisión judicial adoptada en el marco de la audiencia, conforme a lo establecido en la normativa penal vigente.

El juicio del caso Odebrecht es considerado uno de los procesos judiciales más relevantes en la historia reciente del país, debido a su impacto político, económico e institucional, por lo que se mantiene bajo especial seguimiento de la opinión pública.

