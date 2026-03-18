CCIAP anuncia nuevas vacantes de empleo para esta semana en Panamá

María Eugenia Grimaldo, directora de Mercadeo y Comunicaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), dio a conocer las vacantes activas esta semana para quienes buscan insertarse en el mercado laboral panameño.

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Plazas disponibles en la CCIAP

A través de la CCIAP, se han habilitado diversas posiciones estratégicas para el sector comercial y administrativo. Entre las vacantes destacadas para este periodo se encuentran:

Administradora.

Tesorero regional.

Agente de alquiler bilingüe.

Gerente para tienda de comida rápida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034269584132317344?s=20&partner=&hide_thread=false La directora de Mercadeo y Comunicaciones de la @CCIYAP, María Eugenia Grimaldo, da a conocer las vacantes disponibles para esta semana en el portal https://t.co/r4c5qjfCBL. pic.twitter.com/HTDDT4Xbm8 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 18, 2026

Proceso de aplicación vía CCIAP

Los interesados en postularse a estas oportunidades gestionadas por la CCIAP deben ingresar directamente al portal oficial https://panacamara.com.

En este sitio, los aspirantes podrán cargar su hoja de vida y aplicar a las posiciones mencionadas, además de explorar otros perfiles que la organización actualiza constantemente para dinamizar la empleabilidad en el país bajo el respaldo de los agremiados de la CCIAP.