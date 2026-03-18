Panamá Nacionales -  18 de marzo de 2026 - 10:41

CCIAP anuncia nuevas vacantes de empleo para esta semana en Panamá

La Directora de Mercadeo de la CCIAP presentó las vacantes disponibles en el portal oficial para diversos perfiles profesionales.

CCIAP anuncia nuevas vacantes de empleo.

CCIAP anuncia nuevas vacantes de empleo.

Amy Hirschi / Unsplash
Christopher Perez
Por Christopher Perez

María Eugenia Grimaldo, directora de Mercadeo y Comunicaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), dio a conocer las vacantes activas esta semana para quienes buscan insertarse en el mercado laboral panameño.

Plazas disponibles en la CCIAP

A través de la CCIAP, se han habilitado diversas posiciones estratégicas para el sector comercial y administrativo. Entre las vacantes destacadas para este periodo se encuentran:

  • Administradora.
  • Tesorero regional.
  • Agente de alquiler bilingüe.
  • Gerente para tienda de comida rápida.
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Proceso de aplicación vía CCIAP

Los interesados en postularse a estas oportunidades gestionadas por la CCIAP deben ingresar directamente al portal oficial https://panacamara.com.

En este sitio, los aspirantes podrán cargar su hoja de vida y aplicar a las posiciones mencionadas, además de explorar otros perfiles que la organización actualiza constantemente para dinamizar la empleabilidad en el país bajo el respaldo de los agremiados de la CCIAP.

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