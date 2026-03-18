CCIAP anuncia nuevas vacantes de empleo para esta semana en Panamá

María Eugenia Grimaldo, directora de Mercadeo y Comunicaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), dio a conocer las vacantes activas esta semana para quienes buscan insertarse en el mercado laboral panameño.
Plazas disponibles en la CCIAP
A través de la CCIAP, se han habilitado diversas posiciones estratégicas para el sector comercial y administrativo. Entre las vacantes destacadas para este periodo se encuentran:
- Administradora.
- Tesorero regional.
- Agente de alquiler bilingüe.
- Gerente para tienda de comida rápida.
Proceso de aplicación vía CCIAP
Los interesados en postularse a estas oportunidades gestionadas por la CCIAP deben ingresar directamente al portal oficial https://panacamara.com.
En este sitio, los aspirantes podrán cargar su hoja de vida y aplicar a las posiciones mencionadas, además de explorar otros perfiles que la organización actualiza constantemente para dinamizar la empleabilidad en el país bajo el respaldo de los agremiados de la CCIAP.